美国移民执法行动再次发生暴力事件，移民和海关执法局（ICE）特工在纽约市向一名坐在车内的男子开枪，当时车里还有一名儿童。

路透社报道，这起事件发生于当地时间星期四（10月8日），纽约市长马姆达尼在一份声明中说：“初步报告显示，特工包围了这名男子和他车里一名五岁儿童，随后连开数枪。”

这名男子受伤，但相信孩子身体无恙。马姆达尼称这名男子是“纽约人”。

马姆达尼说，这起严重事件令人无法接受，他已致电总统特朗普讨论此事。“在与他通话时，我会要求他终止移民与海关执法局在我们城市的所有执法行动。我绝不会眼睁睁看着这些特工恐吓我们的社区。”

纽约市警察局发言人说，涉事探员隶属于国土安全部，即移民与海关执法局、海关与边境保护局（CBP）及边境巡逻队等机构的上级部门。目前联邦当局正在对此事展开调查。

目击者说，事发时现场有很多移民与海关执法局执法人员，还有三四辆车；中枪男子看上去有二三十岁；纽约市警方在大约10分钟后抵达现场。