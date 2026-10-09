英国驻有美军的军事基地再次发生侵闯事件，两名涉案的拉脱维亚男子被捕。

法新社报道，英国警方星期四（10月8日）通报，这两名男子在位于英格兰东南部剑桥郡的英国皇家空军莫尔斯沃思基地（RAF Molesworth）被捕，基地设有美军及北约情报中心。

两人都是居住在英国的拉脱维亚公民，因涉嫌非法侵入、刑事毁坏，以及“处于损害英国利益的目的”进入禁区而被拘留。

几天前，英国皇家空军费尔福德基地（RAF Fairford）也发生侵闯事件，警方逮捕七名20多岁的男子，其中一人拥有英国和伊朗双国籍。这七人随后都获保释。

虽然两起事件相隔时间极为接近，但英国反恐警务负责人弗拉纳根（Helen Flanagan）表明：“现阶段没有任何迹象显示，这起事件与上周的费尔福德空军基地事件有关联。”

不过，她同时强调，当局对相关可能持开放态度。

莫尔斯沃思基地原为二战时期的空军基地，现由美国空军管理，已不再作为飞行基地使用。

据悉，基地设有北约情报融合中心（NATO Intelligence Fusion Centre），中心拥有200多名工作人员；华盛顿在欧洲和非洲的情报行动也设在这个基地。

英国警方说，巡逻人员在莫尔斯沃思基地附近发现一辆遗弃车辆，警方随后看到一处“小型缺口”，并于星期四凌晨逮捕涉案人员。