美国陆军将对一名前军医执行枪决，并首次直播执行过程。

路透社报道，美军定于12月3日对前陆军精神科医生哈桑（Nidal Hasan）执行枪决，他2009年在得克萨斯州胡德堡（Fort Hood）军事基地持枪杀害13人。

五角大楼官员表明，这次枪决会对公众直播，具体细节之后会公布。

战争部长赫格塞斯大力推动对哈桑执行枪决，他在社媒发文确认直播枪决的计划。

此前，田纳西州一名女性上周被执行注射死刑，却在接受两剂毒剂注射后意外存活，引发美国国内关于死刑问题的激烈辩论。

美国媒体过去曾试图转播美国死刑执行过程，但遭到法院阻挠。专家说，据了解，目前没有其他国家会转播或直播合法死刑执行过程。



路透社报道指，如今在全球范围内，公开处决已极为罕见。近年来已知实施此类处决的国家包括伊朗和塔利班统治下的阿富汗。



在美国，法外私刑（通常由针对黑人的白人暴徒实施）曾是一种公开的“奇观”，一直持续到20世纪。



死刑专家说，美国最后一次经法律批准的公开处决发生在1936年。当时一名黑人男子强奸白人女性罪名成立，被处以绞刑，数千人围观执行过程。



死刑信息中心（Death Penalty Information Center）资料显示，美军上一次已知的行刑队处决发生在1945年。



赫格塞斯告诉媒体，已决定由行刑队（firing squad）于12月3日下午1时在胡德堡处决哈桑。这个时间和地点与2009年哈桑作案的情况大致相同。



赫格塞斯说：“我们要确保公众能观看执行过程，因为大家须要明白……这类事情会带来严重后果。”

哈桑被判犯有45项蓄意谋杀和蓄意谋杀未遂罪，军事陪审团2013年8月判处他死刑。

当年枪击案发生时，哈桑原定于数周后被派往阿富汗服役。他在被捕时遭警方枪击，导致部分瘫痪，此后一直依靠轮椅生活，如今他已56岁。

根据美国军事法律，通过行刑队执行死刑，必须获得总统批准。五角大楼星期一（10月5日）说，总统特朗普已根据赫格塞斯的建议批准这一行动。