美国林肯号航母（USS Abraham Lincoln）在破纪录的长航部署后终于返回母港圣地亚哥基地，军属在码头列队，迎接亲人归家。

法新社报道，林肯号航母星期四（10月8日）结束在波斯湾八个多月超长部署，返回美国加利福尼亚州圣地亚哥基地。

这艘核动力战舰去年11月离开加州，前往南中国海执行任务，随后在美国和以色列2月底对伊朗发动攻击之前，重新部署至中东地区。

五角大楼指出，林肯号连续超过260天未靠港休整，创下美军航母部署的历史纪录。

这次漫长的部署给这艘航母和护航舰上的美军人员带来沉重负担。路透社早前报道，美国海军证实，林肯号航母打击群在海上执行任务期间，共记录到八起水兵自杀未遂事件。

军人家属索拉诺（Alba Solano）告诉法新社，她的伴侣随航母出任务期间，两人通过电子邮件联系，偶尔能发短信，但打电话就听不清；直到战舰9月短暂停靠泰国，两人才打过一通清晰的电话。

退伍陆军哈蒙（Patricia Harmon）也一直在等待身为水兵的儿子归来。她说，她能想象舰上的生活有多么艰苦，但如今儿子终于能够回家，他们都感到高兴。“我敢肯定那段日子充满挑战，因为没什么宣泄压力的途径。”

航母抵达母港前一天，美国战争部长赫格塞斯登上林肯号，向全体官兵圆满完成任务表示祝贺。

他强调：“林肯号航母打击群所取得的成就，是其他任何航母打击群都未曾实现过的。”

他也批评媒体试图将船员描绘成“功能失调”的象征，并宣读总统特朗普对舰队战绩的褒奖信。