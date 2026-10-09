（华盛顿综合电）美军星期四传出可能在11月初中期选举前出重手打击伊朗的消息，油价随之冲高。但美国总统特朗普过后表明，不会在中期选举前出手，还称双方的谈判“富有成效”。

特朗普星期四（10月8日）在自家社媒贴文说：“我们和伊朗进行了有成效的磋商......我们将不会在11月3日举行中期选举之前的任何时候攻击伊朗。”

当天早前，美媒Axios和《纽约时报》都引述消息报道，美军正在筹备重启对伊朗军事行动的选项，华盛顿号、布什号和罗斯福号三艘航母打击群很快将在中东会师，锁定伊朗的导弹和无人机库、能源设施和其他军事目标。但特朗普始终不决定对伊朗恢复重手打击。

布伦特原油期货价在星期四盘中一度冲高4%到105美元以上，在特朗普表态后才有所缓和。

伊朗外长阿拉格齐当天确认，美伊仍通过调解方间接谈判，美国此前针对德黑兰提出的七日重开霍尔木兹海峡方案做出回应，伊朗可能在几天内回复美方。

不过据伊朗国营媒体报道，伊朗原子能组织主席伊斯拉米坚称，铀浓缩计划是核能产业的关键部分，伊朗绝不会放弃或交出浓缩铀。这是回应美国副总统万斯早前称，伊朗必须“有意义地”削减它的铀浓缩计划。

美财政部再制裁伊朗石油运输网络

美国财政部星期四宣布加大对德黑兰的经济施压，针对涉及运输伊朗原油、石油和石化产品的个人、网络和17艘船只实施新一轮制裁。

财政部官员透露，伊朗目前在美军封锁线外的油船上仅剩下2000万桶原油。

这些油船目前在靠近新加坡、马来西亚和中国的海域运行，将石油交付买家。“今天的行动通过瘫痪绝大多数的影子舰队，对伊朗残余的非法海上基础设施施以最重的打击。”

林肯号服役321天创纪录 周四返美

美国海军林肯号航母星期四（10月8日）返回加利福尼亚州圣迭戈母港，海军阿德金斯也终于能与妻子和10个月大的孩子团聚。（路透社）

另一方面，自今年1月中即在中东服役的林肯号航母，已于星期四返回加利福尼亚州圣迭戈母港。

据五角大楼发布，林肯号从去年11月开始部署，最终服役达到创纪录的321天，连续264天在海上航行，未曾停靠港口。这超过了2020年艾森豪威尔号创下的206天纪录。

期间，林肯号5000多名海军官兵和海军陆战队员共执行数千次作战飞行任务，航程超过14万5000公里。

多家航空公司暂停飞利雅得

沙特阿拉伯民航当局星期五（9日）证实，利雅得国际机场星期四遭也门胡塞武装袭击，导致三人死亡，数人受伤。

德国汉莎航空及印度三家航空公司星期四宣布停飞利雅得的航班。航班追踪数据显示，当晚有数十班飞往利雅得的国际航班被取消。

美国国务院敦促在沙特的美国公民提高警惕。目前，美国政府雇员须获特别授权方可使用利雅得国际机场。