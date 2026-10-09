美国人工智能公司OpenAI上周解雇三名研究员，称内部调查发现他们违反处理敏感信息的规定。

路透社报道，OpenAI星期五（10月9日）在社交平台X发文说，公司内部调查发现三名研究员严重违反信任原则，因此决定解雇他们。

三名遭解雇的研究员分别是王茉莉（音译，Jasmine Wang）、科尔巴克（Tomek Korbak）和巴莱斯尼（Mikita Balesni）。他们此前发表公开信，说明遭解雇的经过，并警告公司突然解雇研究员，可能让其他员工感到不安，削弱过去允许研究人员提出安全疑虑的企业文化。

巴莱斯尼在X发文说：“我认为我们被解雇，是因为我们把安全置于OpenAI作为一家企业的短期利益之上。”

OpenAI则反驳，公司每天都有关于安全和研究方向的讨论，有时甚至相当激烈且充满批评，但公司积极鼓励这些讨论，并视之为作出正确决策的重要环节。

OpenAI说：“我们过去没有、现在也不会因为员工提出疑虑而解雇他们。”

OpenAI没有披露三人具体违反了哪些规定。不过，三人在公开信中否认他们是科技媒体《The Information》上月报道OpenAI最新AI模型“Astra”安全隐忧的消息来源。

事件发生之际，OpenAI、谷歌DeepMind和Anthropic的现任及前任研究人员，正警告AI企业未充分防范具备自我改进能力的AI系统可能带来的风险。这类系统未来可能变得难以受人类控制。

今年7月，OpenAI的AI代理系统据报突破测试环境限制，并入侵AI企业Hugging Face，引发外界对先进AI安全性的关注。