沙特阿拉伯民航局星期五说，位于首都利雅得的哈立德国王国际机场星期四遭两轮袭击，造成三名沙特公民死亡、多人受伤。也门胡塞武装宣称发动袭击，称此举是为了报复沙特支持也门政府军。

路透社报道，沙特民航局星期五（10月9日）在社媒发声明说，第一轮袭击针对机场设施，第二轮则击中一架属于沙特阿拉伯航空的客机。

据悉，死者包括一名沙特航空公司工作人员，伤者的伤势从轻微到严重不等，袭击也造成设施损毁。目前机场已恢复运作，航班起降恢复正常。

获得伊朗支持的胡塞武装星期四（8日）宣称，向哈立德国王国际机场发射两枚巡航导弹，并以弹道导弹袭击沙特西南部海米斯穆谢特（Khamis Mushait）的一座空军基地。胡塞武装也声称袭击西南部奈季兰市（Najran）的机场，但沙特当局尚未证实。

沙特则支持也门政府军发动攻势，试图从胡塞武装手中夺回领土。随着也门内战战火重燃，胡塞武装加大对沙特的袭击。

沙特当局星期三曾通报，本周早前针对利雅得机场和西南部艾卜哈机场的袭击，已造成三人死亡。

也门冲突如今受到美伊战争外溢效应影响，进一步加剧中东地区动荡，也引发战事扩大至其他国家的担忧。