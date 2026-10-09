英国哈里王子透露，2019年他与妻子梅根暂时远离王室事务、前往加拿大休假期间，曾陷入约两周的抑郁状态。他也坦言，母亲戴安娜王妃去世后，自己长期处于“情感麻木”的状态。

路透社报道，哈里王子近日在MasterClass一档探讨悲伤与心理韧性的网络节目中，分享自己面对丧母之痛和王室压力的经历。

哈里说，12岁时母亲因车祸去世，对他造成深远影响。“很长一段时间里，我在很大程度上都处于情感麻木的状态，因为从来没有人告诉我，我仍然可以感到快乐。”

他回忆，2019年与王室其他成员关系日益紧张时，他和梅根前往加拿大休假六周，思考未来方向。离开充满压力的环境两三天后，他突然经历前所未有的肾上腺素水平骤降。

他说：“我仿佛需要压力来刺激肾上腺素分泌，才能让大脑正常运作，我在家里变得一事无成。”

“我实际上陷入了约两周的抑郁状态，感觉没有肾上腺素就无法正常生活。”

两人结束加拿大之行后返回英国，随后宣布退出王室高级成员职务，不再履行王室公务。

哈里与梅根在美国加利福尼亚州生活六年后，于两个月前携一对子女搬回英国。

哈里长期关注心理健康议题，倡导提高人们对心理健康问题的认识也是他与兄长威廉王子仍共同关注的事。不过，自哈里在访谈和回忆录中多次公开批评王室后，兄弟俩的关系一直紧张，几乎没有交流。