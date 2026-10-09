（华盛顿法新电）美国人工智能巨头OpenAI星期四（10月8日）宣布，挫败源自俄罗斯和伊朗的两起秘密影响力行动。这两起行动利用ChatGPT伪造记者身份并运营假智库，大规模发布反乌克兰及与地缘政治冲突相关的宣传内容。涉事的ChatGPT账号已被封禁。

伊朗的行动涉及七个伪装成西方国家自由撰稿人的人设。这些账号在全球十几家专注于国际事务、地缘政治与中东局势的中小型网络媒体上发表近百篇长文，并就美伊战争相关课题发布社媒评论。

最早的一篇文章发布于2025年7月，而随着今年3月美伊战争爆发，相关文章的发布也更为频繁。

其中一个名为埃文·B·霍斯金斯的虚假人设自称是美国自由撰稿人，在社媒平台X和Instagram拥有账号。根据OpenAI提供的截图，此人在X平台的账号是通过一款“西亚安卓应用”连接的；他的Instagram账号则位于伊朗。这两个账号似乎都被暂停了。

俄罗斯的行动则在拉丁美洲招募不知情的当地员工，隐蔽运营名为“社会研究中心”的假智库，借此制作原创内容，企图损害乌克兰在拉美地区的声誉并干预当地政治。

OpenAI指出，这是近两年半以来挫败的最复杂的隐蔽身份行动。报告强调，这显示国家级行为体可轻易利用普及的人工智能工具，向地缘政治对手大规模散布精心炮制的舆论宣传。