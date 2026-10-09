日本气象厅宣布，厄尔尼诺现象已增强至有记录以来最强水平，预计持续至整个冬季。这个气候现象已扰乱亚洲和南美洲多地天气，影响农业生产并加剧林火，可能造成持续性的经济冲击。

综合法新社、彭博社和中新社报道，日本气象厅星期五（10月9日）说，9月厄尔尼诺监测海域的海面温度比正常水平高出摄氏4度，超越1997年12月创下的纪录，成为1949年有记录以来最强的厄尔尼诺现象。

气象厅指出，赤道太平洋自今年春季以来持续出现厄尔尼诺状态，如今已达到历史最强水平，预计在本季维持创纪录强度，并几乎肯定持续至北半球冬季。

这种海洋温度和风力的波动性变化虽发生在热带太平洋海域，但可在远离太平洋的地区引发干旱、洪灾等极端天气。

这次厄尔尼诺现象已对全球多个地区造成影响。印度今年遭遇十多年来最弱的季风降雨，印度尼西亚林火加剧，产生的有害烟霾飘至邻国新加坡和马来西亚，巴西的糖和咖啡产量也面临威胁。

厄尔尼诺通常在12月左右达到峰值。由于海洋热量缓慢释放至大气，往往推高次年的全球平均气温。1998年、2010年、2016年、2023年及2024年等全球高温年份，都与强烈厄尔尼诺事件同期发生或紧随其后。

与此同时，中国自然资源部国家海洋环境预报中心星期五指出，2026/27年超强厄尔尼诺事件已经形成，预计这次厄尔尼诺事件将在秋末或冬季初期达到峰值。

预报中心指出，赤道中东太平洋自5月进入厄尔尼诺状态后迅速升温。截至9月，尼诺3.4区海温指数已达到摄氏2.84度，连续五个月高于厄尔尼诺判定门槛。

预报中心专家提醒，厄尔尼诺的影响具有滞后性，可能贯穿事件发展及衰减的整个周期，并指厄尔尼诺发生次年，中国自然灾害损失较重。

根据中国官方统计，1997/98年和2015/16年两次超强厄尔尼诺事件发生的次年，中国自然灾害造成的直接经济损失分别达到3007亿4000万元人民币（约574亿6300万新元）和5032亿9000万元人民币。

预报中心警告，这次厄尔尼诺事件预计在2027年逐渐减弱，期间可能引发大范围海洋、地质、生态、气象及冰冻圈等多种自然灾害，须特别关注。