也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯首都利雅得的国际机场后，欧洲联盟航空安全局扩大对沙特空域的飞行安全警告，建议航空公司避开更多高风险区域。

路透社报道，欧洲联盟航空安全局（EASA）星期五（10月9日）更新日前（9月30日）发布的沙特空域冲突区安全通告，将沙特西北部更多空域纳入建议避飞范围。

当局指出，近期袭击显示，胡塞武装有能力及意图打击沙特境内更深处的目标，包括首都利雅得。

沙特民航当局星期五早前说，利雅得哈立德国王国际机场星期四（8日）遭到两次袭击，造成三名沙特公民死亡，另有数人受伤。

胡塞武装星期四宣称，已使用两枚巡航导弹袭击利雅得机场，并再次向飞往沙特的航空公司发出威胁。

欧洲联盟航空安全局警告，持续发生的导弹及无人机袭击，加上防空系统启动，将增加民航客机被误认的风险。导弹和无人机飞越、拦截行动，以及坠落的残骸，也可能危及民航安全。

拥有近万名航空业专业人士会员的航空安全组织OPSGROUP，星期五向会员发出针对沙特的“禁飞”警告，指出沙特面临持续导弹袭击及防空系统误判的风险。

这个组织在有关通告中说：“我们目前建议全面避免在沙特开展飞行作业，包括不应将沙特机场作为航程中的备降机场。”