法国一家博物馆上个月遭窃、价值数百万美元的两幅印象派大师雷诺阿名画已寻回，警方逮捕六名嫌犯。

路透社报道，法国滨海卡涅市（Cagnes-sur-Mer）市长马松星期五（10月9日）宣布，两幅失窃画作《科隆纳·罗马诺夫人》（Madame Colonna Romano）和《井边少女》（Young Woman at the Well）已成功寻回。

法国警方寻获的另一失窃画作为《科隆纳·罗马诺夫人》。（路透社）

这两幅画作均出自法国印象派画家雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir）之手，属于巴黎奥赛博物馆的馆藏，当时借展于滨海卡涅市的雷诺阿博物馆。雷诺阿的作品曾在拍卖会上以数千万美元成交。

窃案发生于9月8日清晨。窃贼在博物馆花园围栏剪开一个洞，潜入馆区，再通过窗户进入建筑物盗画。

据法国媒体报道，两名窃贼在不到5分钟内盗走四幅画作，除了上述两幅画，窃贼当时还偷走了《斯蒂芬·皮雄夫人的画像》（Madame Pichon）和《阅读中的可可》（Coco Reading）。不过，博物馆警报触发后，警方迅速赶到并展开追捕，窃贼在逃跑时将这两幅画遗落在花园里。

马松在声明中说：“这个消息让滨海卡涅市及当地居民感到无比喜悦，也终于松了一口气。”

目前尚不清楚警方如何寻回两幅失窃名画。马松原定举行记者会，但后来为避免妨碍调查而取消。