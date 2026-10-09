一份医学研究报告指出，患有心脏病的年长者在热浪期间，死亡风险可增至七倍。专家呼吁医疗机构为高风险病患制定个人化“防暑计划”，以减少极端高温造成的死亡和住院病例。

新华社报道，这份发表于医学期刊《欧洲心脏杂志》的报告，概述了预防高温相关死亡和住院的措施，包括帮助医院做好应对病患激增的准备等。

报告共同作者、澳大利亚悉尼大学研究员查斯林（Georgia Chaseling）说：“极端高温不只是让人感到不适，它会对心血管系统造成相当大的压力，并增加患病和死亡风险。”

澳大利亚科学媒体中心星期四（10月8日）发布的声明指出，报告建议医疗机构在热浪来袭前识别高风险病患，并根据他们的健康状况、用药情况、补水需求及居住环境，制定个人化的高温应对计划。

其他建议包括让医院提前做好应对病患激增的准备、在家中监测高风险病患的健康状况，以及提供电风扇等降温设备。

报告也呼吁医疗机构与紧急救援部门、公共卫生机构及地方政府加强协调，主动接触缺乏社会支持或难以获得降温设施的弱势群体。

专家强调，随着极端高温天气越来越频繁和强烈，防范热浪风险应成为心血管疾病日常预防和管理的一部分，而非仅在热浪发生时才采取临时措施。