印度选民名册修订引发争议，首都新德里准备迎接周末的大规模抗议活动。当局加强保安戒备，部署数万名警力待命，并采取关闭地铁站、取消列车服务及限制互联网等措施，以防示威扩大。

彭博社报道，新德里当局星期五（10月9日）加强全市保安，为青年主导的蟑螂人民党星期六（10日）举行的示威做准备。

知情人士透露，多达6万名警察和准军事人员已奉命待命，随时准备部署。当局也要求电信运营商从星期五晚间起，在示威地点附近暂停互联网服务约24小时。印度内政部尚未回应媒体置评请求。

德里地铁公司宣布，从星期五晚间起关闭57个地铁站，印度铁路公司也取消多趟列车，通往主要示威地点的道路则设置路障。

印度最高法院星期五就多项挑战限制措施的诉讼举行紧急听证会，并要求政府放宽限制。

蟑螂人民党领袖指控，当局已拘留数千名支持者。德里警方则警告，星期六任何由蟑螂人民党组织的集会都将被视为非法，违例者将面对法律行动。

据日前报道，印度选举委员会主席库马尔（Gyanesh Kumar）无视两名选举官员对选民名册修订提出的疑虑，引发这一波示威浪潮。有关修订已导致超过1亿3000万人的名字从选民名册中被删除。印度选举委员会否认相关指控。

印度未来数月将举行多个关键邦的选举，包括人口约2亿5000万的北方邦。随着选举临近，这场争议对总理莫迪领导的执政党及反对派都具有重大政治意义。