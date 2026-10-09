美国总统特朗普下令，成立一个委员会调查联邦储备局理事库克涉嫌在房屋抵押贷款文件中作出虚假陈述的指控。

综合路透社报道，白宫网站星期五（10月9日）发布的总统备忘录指出，特朗普依据美国宪法和法律赋予的总统权力，成立调查委员会调查库克涉嫌在一份或多份房贷文件中提供虚假资料的指控。

这份日期为10月7日的总统备忘录称：“为协助我履行这一职责，这个委员会将调查针对库克理事的指控，并向我报告是否存在罢免库克理事的‘理由’。”

此外，这个委员会将在白宫举行现场听证会，“以审议针对库克理事的证据和指控”。听证会时长不得超过4小时。

备忘录指出，库克可以向委员会提交书面立场声明，并须出席听证会接受询问。她也可针对相关证据和指控提出辩论、书面证据及证人书面陈述。

听证会定于11月5日举行，即美国中期选举两天后。

白宫今年8月曾致函库克，说特朗普正考虑将她免职，要求她在三周内就涉嫌房屋抵押贷款欺诈的指控作出回应，还指她可面对最高30年监禁的刑罚。

库克是美联储历史上首位黑人女性理事。特朗普去年试图以涉嫌抵押贷款欺诈为由开除她，开创美国总统寻求开除美联储理事的先例。库克否认指控，称特朗普是因为不满双方在利率与货币政策上的分歧而借故打压。

联邦最高法院今年6月裁决阻止特朗普这么做，但表明是基于程序理由，并未就库克是否构成特朗普所指的“严重过失”和“欺骗和潜在犯罪行为”作出实质判决。