美国政府星期五宣布制裁国际刑事法院，誓言切断法院资源，使其无法正常运作。国际刑事法院强烈谴责有关措施，指美国企图阻碍司法公正，冲击国际法律秩序，并呼吁成员国提供支持。

综合法新社和路透社报道，美国国务卿鲁比奥星期五（10月9日）宣布，华盛顿将禁止与国际刑事法院进行交易，进一步升级特朗普政府针对这个海牙国际法庭的施压行动。

鲁比奥在声明中说：“要么国际刑事法院停止威胁，要么我们就终结国际刑事法院。”

他强调，美国从未加入国际刑事法院，制裁旨在保护美国安全人员和民选官员免受起诉。“特朗普总统绝不会允许国际刑事法院起诉美国人。”

鲁比奥说，华盛顿过去一年多来已向法院提出基本要求，并希望法院或其成员国改变立场，但始终未见实质行动。

他也警告，依赖美国军事保护的国际刑事法院成员国盟友应约束法院，否则美国将继续“一砖一瓦地拆除”这个机构。

制裁宣布当天，85岁的南非法学家皮莱获颁诺贝尔和平奖。她曾担任卢旺达问题国际刑事法庭法官、国际刑事法院法官，并领导联合国调查委员会，指控以色列在加沙实施种族灭绝。鲁比奥的声明并未提及皮莱或诺贝尔奖。

国际刑事法院随后发表声明，强烈谴责美国制裁，指有关措施企图阻碍法院履行职责，是对法治及国际法律秩序根基的攻击。

法院强调，将继续追究战争罪、危害人类罪、种族灭绝罪及侵略罪，但单靠自身无法完成使命，呼吁成员国确保法院有足够资源运作。

声明说：“法院无法孤军奋战。它的命运如今也掌握在创立它的成员国手中。”

法院强调，这不仅关系到单一机构的存续，更涉及维护以法治为基础的国际秩序。“历史将对这一时刻作出评判。”