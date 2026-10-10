俄罗斯总统普京与美国总统特朗普通电话后，双方就俄罗斯向美国及全球市场提供柴油达成一致；华盛顿未来几个月会放松针对俄柴油贸易的制裁，从而缓解美国内柴油供应紧张。

综合新华社和法新社报道，美俄元首星期五（10月9日）通电话，重点讨论乌克兰危机解决前景、伊朗局势及美俄双边关系。

两人也谈及全球能源局势。普京在通话中确认，俄方会向美国及全球市场提供石油和石油产品。他认为，此举将对全球经济产生积极影响。

根据俄总统官网的声明，双方还确认俄美两国元首会继续保持联系，两国相关部门也将继续开展合作。

俄罗斯自2022年全面入侵乌克兰以来，一直受到美国及其盟友的多轮制裁。然而美国与以色列2月底对伊朗开战，引发油价上涨，美国人对油价高企和生活费承压日益不满，特朗普持续低迷的民调支持率已波及共和党选情。这些压力促使特朗普放松对俄罗斯的制裁。

美国财政部外国资产控制办公室星期五发布公告称，将在未来几个月放松针对俄罗斯柴油贸易的制裁，以便缓解美国内柴油供应紧张、平抑油价。宽限期到2027年4月截止。

特朗普在社交媒体上说：“俄罗斯会立即向美国及全球市场供应超过30万公吨柴油燃料。”

他表明，俄方会在11月供应50万公吨柴油，随后供应100万公吨，并承诺未来释放更多供应量。

这个举动引起乌克兰不满。乌克兰总统泽连斯基告诉记者：“这肯定不厚道，不是我们盟友应有的作为，在我看来，这是个软弱的决定。”