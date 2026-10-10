曾在国际刑事法院（ICC）担任法官的南非人权律师皮莱获得诺贝尔和平奖后，美国宣布对国际刑事法院实施新的制裁措施，禁止企业与它进行交易。

皮莱（Navanethem “Navi” Pillay）星期五（10月9日）获得诺贝和平奖。她曾在2003年至2008年间担任国际刑事法院上诉分庭法官，现在是国际法院（ICJ）的法官；这两个法院都在荷兰海牙。

美国财政部同日晚些时候宣布对国际刑事法院实施制裁。国务卿鲁比奥告诉路透社：“特朗普总统绝不允许国际刑事法院起诉美国人。正因如此，美国今天将对它实施制裁。我们会禁止与这家流氓（rogue）法院做交易，切断它的资源，让它无法运作。”

制裁命令设定六个月的初始宽限期，同时包含其他一些豁免条款，允许与国际刑事法院进行涉及电信、软件、养老金支付以及与拘留者相关的交易。

鲁比奥表明，制裁措施的设定，旨在给予国际刑事法院和缔约国机会，回应美国的关切；如果这些要求未得到满足，制裁措施会进行调整。

国际刑事法院成立于2002年，主要起诉战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪。

特朗普政府长期对它持敌视态度，此前已对法院检察官和法官实施制裁，但星期五的新措施力度更大，因为这些手段可能惩罚向法院本身提供服务的企业，相当于对一个基于国际条约建立的机构发起前所未有的攻击。

美国最初签署了建立国际刑事法院的《罗马规约》，但从未批准。

国际刑事法院谴责美国的新一轮制裁是对“法治及国际法律秩序根基的攻击”，并呼吁125个成员国采取行动予以捍卫。

法院已针对70多人签发逮捕令，其中包括多名世界领导人和全球冲突中的关键人物，例如与特朗普私交甚好的以色列总理内坦亚胡，以及控制加沙地带的哈马斯。

俄罗斯总统普京也被签发逮捕令。菲律宾前总统杜特尔特则在去年3月因涉反人类罪被捕，目前仍羁押在国际刑事法院的拘留所。

美国呼吁各国退出国际刑事法院，但它仍获得大多数成员国的强力支持，包括所有欧盟国家，以及除美国和土耳其以外的所有北约成员国。

法院官员已针对可能面临制裁的前景进行数月准备工作，包括将办公电脑系统从微软软件迁移至开源替代方案，并重新安排银行和医疗保险服务。