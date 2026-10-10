美国总统特使威特科夫说，美国与乌克兰官员及欧洲、北约代表在迈阿密会晤，就如何在冬季前结束俄乌战争进行建设性的讨论。

威特科夫星期五（10月9日）在社媒平台X发文说：“今天，美国、E3（英国、法国和德国）、欧盟委员会、乌克兰及北约的代表，在迈阿密会晤，就如何在冬季来临前缓和局势并结束俄乌战争、推动实现持久和平的潜在途径，进行建设性的讨论。”

路透社报道，参加迈阿密会谈的代表包括威特科夫和美国总统特朗普的女婿库什纳，以及来自乌克兰、欧洲和北约的代表团。

威特科夫表明，这次讨论议题广泛，涵盖与冬季应对准备相关的近期措施，例如能源韧性和粮食出口，还有安全保障问题。

“同时，我们也讨论旨在防止未来冲突的乌克兰和欧洲安全长期安排，以及支持乌克兰战后重建与经济繁荣（包括加入欧盟进程）的相关事宜。”

Today, representatives from the United States, the E3, the European Commission, Ukraine, and NATO met in Miami and held constructive discussions on potential avenues to de-escalate and conclude the war with Russia ahead of winter and advance efforts toward a durable and lasting… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 9, 2026

据一名获悉会谈情况的消息人士向路透社透露，这次多方会谈长达六小时，旨在就一项结束乌克兰战争的统一提案达成共识。

知情人士说，会谈目标是在未来几周内就这项提案达成一致，以便将它提交给俄罗斯，从而在冬季到来前寻求取得突破。

威特科夫并未透露会谈是否达成任何具体成果，但称此次交流富有成效，“有助于明确在美方与俄罗斯进行下一轮接触前，须进一步探讨的领域”。