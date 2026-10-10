巴西南部一个幼儿园发生绑架事件，凶徒劫持13名儿童，还扬言纵火。警方已解救这些儿童，并制服歹徒。

法新社报道，这起案件发生于当地时间星期五（10月9日），地点在巴拉纳州（Parana）库里蒂巴市（Curitiba）。

州宪兵特种部队指挥官迪亚斯(Alexandre Lopes Dias)告诉记者：“我们已成功制服歹徒，并救出13名儿童，孩子们被送去检查，由急救人员照顾。”

迪亚斯说，至少有一名儿童受伤。

据报道，这名歹徒骑自行车抵达幼儿园，翻门入园，把自己与13名儿童关在一个房间；随后，他在房间里撒上易燃物质，手里拿着打火机。

他身上还带着一把刀，另有一样物品起初被认为是枪，但后来发现是假的。

警方说，在整个交涉过程中，凶徒一直待在儿童身边，其中一名儿童坐在他的腿上。

迪亚斯说，谈判过程持续两个半到三个小时。孩子们变得焦躁不安，袭击者开始殴打他们。警方因此采取战术干预，以免出现更大问题。

当地媒体报道称，现场响起几道枪响，并有类似闪光弹的声音。

警方已确认袭击者身份。这名男子患有精神分裂症，目前尚不清楚他的行凶动机，也不清楚他是否与幼儿园的任何人有联系。

巴西近年来发生多起学校袭击事件。 2023年4月，一名男子在南部布卢梅瑙（Blumenau）的日托中心，用斧头砍死四名儿童。