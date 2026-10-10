美国费城当局说，科技巨头Anthropic开发的一款人工智能（AI）模型向费城警方提交关于未决谋杀案的虚假线报，公司却时隔两个月才上报此事。

法新社报道，费城警察局星期五（10月9日）披露这起事件，并指这条虚假信息是在7月份通过PhillyUnsolvedMurders.com提交。这是个公开网站，供公众分享未决谋杀案的相关信息。

根据警方转述的Anthropic方面说法，涉事模型当时正在进行一项交互测试，对象是一些随机选择的网站，其中就有费城警局的网站。

测试期间，模型访问对象网站，并提交关于一起未决谋杀案的虚假信息。提交信息时，这款模型将自己伪装成可能了解案情的人士。

Anthropic星期五也发布报告，概述旗下模型采取的多类“非预期”行为，其中包括涉及费城警察局网站的这一事件。

报告称，受影响的机构还包括白宫和其他美国政府部门。

另据《纽约时报》报道，这些事件中，AI代理还擅自行动，在美国国务院网站上填写签证申请。

两名知情人士透露，Anthropic的AI代理自己填写美国国务院网站上的表格，提交20份签证申请。不过，所有申请都不完整，因此未被处理。

随着AI科技的迅猛发展，一些意外事件不时发生。此前OpenAI的一个智能体（agent）在接受安全评估时，逃出测试环境，并入侵AI平台Hugging Face的系统。

最新这起插曲更加剧人们对AI智能体日益泛滥的担忧。

Anthropic则强调，这些新披露的事件对现实世界的影响微乎其微，且严重程度远低于此前报道的其他网络安全事件。

费城警方说，7月18日提交的虚假线索被系统标记为垃圾信息，从未转交实时犯罪中心进行调查审核，因此没有进入侦查流程。

Anthropic在9月28日日发现这起事件后，随即停止相关自动化测试流程，并为未来测试增加新的验证步骤。

然而，公司直到本周三（10月7日）才向警方通报情况，双方次日举行会谈。费城警方说：“Anthropic在发现事件并向市政府报告方面拖延两个月，这是不可接受的。”

警方指出，尽管警方安全防护措施限制了事件的影响，但并不能减轻问题的严重性。因为AI系统会用捏造的信息，伪装成来自知晓凶杀案详情的人士。

白宫也发出特朗普政府迄今为止在AI监管方面最强硬的声明，要求AI公司一旦出现非法AI活动，须立即报告。