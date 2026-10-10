巴拿马发生7.6级强烈地震，一度引发海啸预警。总统穆利诺称地震造成严重损失，部分道路损毁，政府正协调向受灾地区提供援助。

新华社报道，美国地质调查局（USGS）地震信息网消息显示，巴拿马埃雷拉省（Herrera）皮塔洛萨地区（Pitaloza Arriba）附近当地时间星期五（10月9日）12时56分发生7.6级地震；震源深度为12.6公里。

USGS下属核心机构美国国家地震信息中心（NEIC）说，这是至少自1951年以来，发生在巴拿马这一地区的最强地震。

巴拿马大学地球科学研究所将此次地震定级为7.5级，并确认强震后发生逾百次余震。

总统穆利诺当天在邻近震中的科克莱省（Cocle）视察受灾情况时告诉媒体：“我们面临的灾情很严重。”

他呼吁民众保持冷静，遵循国家民防系统指引。

卫生部长博伊德说，埃雷拉省、科克莱省和洛斯桑托斯省（Los Santos）受灾较重。洛斯桑托斯省部分陆路交通中断，政府救援机构正设法通过空中途径抵达当地。

当地媒体报道，震中附近多为农村和小城镇，人口相对稀疏。国家民防系统暂未报告人员遇难或失踪。

初步报告显示，科克莱省一所学校15名学生受轻伤，教堂、省政府办公建筑和酒店在地震中受损。

另据法新社报道，首次地震持续约一分钟，多地震感强烈；当局曾针对东太平洋地区发布海啸预警，但随后解除警报。