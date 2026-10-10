印度青年运动号召对选举官员发动大规模示威，当局在首都新德里严阵以待，不仅实施封锁，还部署数千名安保人员巡逻，并拘留数十名抗议者，以防事态升级。

路透社报道，印度由Z世代青年主导的“蟑螂人民党”（Cockroach Janta Party）召集数千名示威者，反对首席选举专员库马尔（Gyanesh Kumar）修订选民名单，从而有利于总理莫迪所在的印度人民党。

抗议者计划于当地时间上午10时（新加坡时间中午12时30分）在新德里市中心集结，地点是由当局指定的抗议场所简塔曼塔天文台（Jantar Mantar）。

警方已为此提前做好准备，星期六（10月10日）对新德里实施封锁措施，关闭地铁站和市场，并暂时中断移动互联网服务，同时在城市各个入口拦截车辆，还登上公交车搜查抗议者；私家车和其他车辆也接受检查。

一名警方消息人士透露，警方当天在新德里中央商业区拘留约200名抗议者。

“蟑螂人民党”创始人迪普克（Abhijeet Dipke）当天从孟买前往新德里，抵达后也被拘留。

他出发前接受媒体采访时质问：“为什么总理如此惧怕这个国家的年轻人和人民？为什么要关闭所有铁路和地铁？为什么要切断互联网、封锁道路？……纯粹是出于恐惧。”

电视画面显示，在新德里中央商务区，警方追赶数十名背着背包的年轻抗议者，随后将他们带上车，离开现场。

印度反对派一直指责政府试图操纵选民名单，谋取私利。此前《印度快报》（Indian Express）报道称，库马尔（Kumar）主导的选民名单修订工作导致约1亿3000万选民被剔除，引起下属质疑和异议。这个消息让反对党再次抓住把柄。

库马尔本人未予置评，但选举委员会和印度人民党均否认这些指控。人民党说，莫迪的高人气和印度经济增长是他在选举中占据主导地位的关键原因；人民党也指责反对党因无法赢得选举而误导民众。

尽管如此，反对派团体几乎天天进行的抗议活动，仍给莫迪带来新的政治挑战。就在几个月前，试卷泄露丑闻引发的大规模示威已迫使莫迪政府的教育部长辞职。