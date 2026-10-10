美国总统特朗普再次对自己未获诺贝尔和平奖大吐苦水，他嘲讽奖项得主皮莱“无人知晓”，并吹嘘自己平息八场战争，应该获得八次和平奖。

特朗普星期五（10月10日）在自己的社媒平台真相社交（Truth Social）发长文，批评挪威诺贝尔奖委员会没把和平奖颁给他，而是颁给了“名不见经传”的南非人权律师皮莱。

他写道：“就是这个女人从伟大的美国手中夺走了诺贝尔和平奖，而美国的代表，也就是我，可是平息了八场战争，还成就许多其他伟业。我对这个女人一无所知，其他人也一样！”

特朗普声称自己解决了八场战争：柬埔寨与泰国、科索沃与塞尔维亚、刚果民主共和国与卢旺达、巴基斯坦与印度、以色列与伊朗、埃及与埃塞俄比亚、亚美尼亚与阿塞拜疆，以及以色列与哈马斯之间的冲突。

“其实我应该获得八次诺贝尔和平奖，而不只是一次。”

特朗普对这个奖项异常执着，且已不止一次宣称自己结束多个地区冲突。

尽管当前与伊朗的对峙仍在继续，特朗普在贴文中再次强调，他阻止了伊朗拥有核武器，避免整个中东地区被炸毁。“我拯救的生命，比历史上任何人都多。”

他在文末表明：“（没把和平奖颁给美国）对挪威来说是永远无法抹去的污点，世人都会铭记。诺贝尔‘和平’奖的声誉已被彻底毁掉，毁在一小撮反民主、反文明的激进意识形态分子手中！”