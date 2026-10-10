自9月底开始的法国学生示威活动逐渐演变为暴力冲突，造成多名参与的学生受伤，警方执法人员采取的手段面临批评和法律审查。

路透社星期六（10月10日）报道，目前法国国家警察监察署（IGPN）正在对24起涉示威执法的案件展开调查。

路透社通过采访及审查法律文件，目前已记录了28起因警方执法致伤的案件，其中15起正在接受IGPN调查。这些案件涉及使用橡胶子弹、震爆弹、催泪弹、警棍以及骑警冲锋。

其中一起案件涉及14岁少年伊登（Eden）。他的代表律师称，10月2日事发时，伊登正坐在离圣欧文洛莫纳（Saint-Ouen-l’Aumone）示威现场数米外的一面墙上玩手机。一名警员走近并用警棍殴打他，伊登随后踢脚反击，第二名警员随即使用“美洲狮”（Cougar）发射器向其面部近距离发射催泪弹。

“（警员）直接击中了射向他的嘴部，并将他抛弃在地上，甚至没有呼叫急救服务。”

律师说，伊登因此下巴骨折，多颗牙齿被打碎。目前他的家人已就企图谋杀向警方提出控告。

警方发言人说，不会评论正在调查的案件。检察官办公室则说，涉事警员声称，少年与警方发生冲突后，为保护自己和同事才采取行动。事发八天后（10日），涉事警员因涉嫌“公职人员袭击致他人永久残疾或毁容”被正式立案调查。

另一起案件中，朗斯（Lens）的一名15岁少年一只手被炸断。法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）透露，这极可能是由震爆弹造成的，他已下令暂停使用震爆弹，等待案件调查结果。

还有两名年轻人因橡胶子弹导致失明或眼睛受创。

努涅斯此前接受电台采访时指出，约有200名学生在冲突中受伤，但极少是警方行动造成的。他说：“我们的首要职责当然是保护高中生。”

当局指出，同时也有700名警员受伤，部分学校遭纵火或洗劫，教师和普通民众遭到袭击。警方迄今已逮捕6877人，其中大多数是未成年人。

法国国家科学研究中心警务研究员罗谢（Sebastian Roché）指出，在短短12天内就出现了四起造成永久性伤害的案例，而且受害者都是未成年人，“这在（法国）当代历史上是前所未有的”。

罗谢指出，法国使用橡胶子弹和震爆弹等“低致命性”武器的频率在欧洲显得尤为突出。除汉堡外，英国、意大利和德国在维护公共秩序时普遍不使用这一类武器；西班牙虽然允许使用，但造成的伤害也远少于法国。

包括“大赦国际”（Amnesty International）在内的人权组织及部分政治家呼吁永久禁止使用“低致命性”武器。但警察工会坚持，警方需要这些武器在暴力局势中维持秩序并保障自身安全。

警察工会代表蒂埃里·克莱尔（Thierry Clair）指出：“如果我们取消中等武力选项，就只剩下致命武力了，这简直不可想象。”

另一方面，法新社引述法国教育部称，截至星期五（9日），全国3700所高中只有141所因示威关闭，比前一个星期五的约800所大幅减少。