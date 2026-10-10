（纽约综合电）美国移民与海关执法局（ICE）人员在纽约市开枪打伤一名多米尼加籍男子，引发数百人走上街头抗议。这起事件也导致纽约市长马姆达尼与特朗普政府公开交锋，使联邦移民执法与地方自治之间的矛盾进一步升级。

28岁的贝尔加尔（Oscar Bergal）星期四（10月8日）在布朗克斯区（Bronx）一次移民执法行动中在车内遭ICE执法人员开枪击中颈部。他的五岁儿子当时正坐在车后座，所幸未受伤害。

纽约警方星期五（9日）公布的一段时长三分钟随身摄像视频显示，贝尔加尔坐在一辆汽车旁，双手被铐在背后，路面上有几处血迹。数名便衣特工在旁守卫，其中一人手持步枪。

纽约警方公布的随身摄像视频显示，贝尔加尔坐在一辆汽车旁，双手被铐在背后。（路透社）

这起事件引发当地民众不满，数百名示威者星期五在曼哈顿集会抗议，高喊“不要仇恨，不要恐惧，欢迎移民”等口号。

马姆达尼在枪击事件发生后谴责ICE“腐败透顶”，肆无忌惮地行事，在全国各地散播混乱和恐惧，并在社媒呼吁废除ICE。

他透露曾致电特朗普和美国国土安全部长马林要求释放贝尔加尔，但遭拒绝。

马林批评马姆达尼的言论“危险且煽动敌意”，并称贝尔加尔有多项犯罪前科，当时正试图逃避逮捕。

美国官员称，贝尔加尔非法滞留美国，此前曾在9月逃避ICE特工的抓捕。纽约州法院记录显示，他去年承认四级重大盗窃罪，被判处五年缓刑，还因非法销售受控物质被控，但他不认罪。

美国官员指贝尔加尔非法滞留美国，曾犯下盗窃和非法销售受控物质等罪名。（路透社）

马林说：“他几年前合法进入美国，但自那以后便不断犯罪，一再犯案。”

马林也宣称，ICE执法人员开枪时，并不知道车内有一名儿童。贝尔加尔目前被关押在纽约州外的拘留设施。