（纽约讯）美国纽约联邦储备银行的研究显示，如果总统特朗普没有对进口商品征收关税，许多日常用品的价格原本会有所降低，却因为关税而上扬了。

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）星期四（10月8日）报道，纽约联储银行发布的调查报告显示，截至今年2月，特朗普的关税使67类商品的价格水平提高了2.9个百分点。如果没有关税，这些商品的价格原本会下跌近1%。

报告指出，平均关税率每增加一个百分点，消费物价会在一年后上扬约0.25个百分点，且关税带来的价格上涨压力将持续到2027年。这些商品价格的上涨，约三分之二是进口关税的直接冲击，其余是美国公司在产品中使用了进口的部件和材料，间接受关税影响。

经济师普遍预期特朗普的关税将推高商品价格，但由于关税政策持续变动，加上企业制定价格的过程并不透明，关税的确切影响至今难以估计。

尽管特朗普一再辩称关税成本将由外国出口商吸纳而非转嫁给消费者，但纽约联储银行的研究证实，去年上调的关税率当中，约有26%最终显现在零售价格上涨。

白宫发言人罗杰斯回应CNBC询问时依然重申：“特朗普政府一贯主张，关税成本最终将由依赖美国经济市场的外国出口商承担。”

美联储：美家庭偿债能力跌至2010年以来最低

美国联邦储备局星期五（9日）发布的消费者财务调查报告显示，过去三年，美国家庭按时偿还债务的能力已恶化至全球金融危机后未曾出现的水平。

据美联储这份每三年发布一次的报告，截至2025年底，未能按时偿债的家庭比率从上一轮调查的约12%大增至近20%；其中，偿债逾期两个月或更久的比率，从2022年底的5%增至8%以上。

美联储在报告中说：“家庭未能按时履行财务责任的可能性，达到自2010年调查以来的最高点。”

报告也显示，美国家庭的债务与收入比率在过去三年恶化。截至去年底，债务比率超过40%的家庭从2022年底的6.5%升至8.6%，是2013年以来最高。

纽约联储银行本周早前发布的另一项调查显示，美国人在今年仍持续担忧自身财务情况，一些家庭坦言财务状况比一年前恶化，且在未来一年可能变得更差。