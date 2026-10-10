美国军方宣布计划对2009年在军事基地持枪杀害13人的前陆军精神科医生哈桑（Nidal Hasan）执行枪决，并公开直播行刑过程后，招致两党及国际社会广泛谴责。支持犯人被处以死刑的美国总统特朗普，则对是否会直播持保留态度。

法新社星期六（10月10日）报道，特朗普被问及这次处决时说，有关部门仍在对处决细节作出决定，但哈桑一定会被处决。

他直言：“我真的不在乎他怎么死，只要他死了就行。”

当天早些时候，副总统万斯也表明，他不知道直播处决是否真的会发生。万斯称，哈桑发动了“除‘911’之外美国本土最严重的恐怖袭击”，但他补充说，如果行刑被直播，“我不会去观看”。

哈桑2009年在德克萨斯州胡德堡（Fort Hood）基地枪杀13人，其中12人是士兵，另造成30名士兵受伤；他被捕时也被警方击中，导致下半身瘫痪。军事陪审团2013年8月判定他犯下45项蓄意谋杀和蓄意谋杀未遂罪，判处他死刑。

美军定于12月3日对哈桑进行枪决，由行刑队（firing squad）在胡德堡执行。这将是美军自1945年以来首次执行枪决。

美国战争部长赫格塞斯此前在社交媒体发文确认直播枪决的计划，并称“我们将确保公众能够观看”。

路透社此前报道指，如今在全球范围内，公开处决已极为罕见，近年来已知实施此类处决的国家包括伊朗和塔利班统治下的阿富汗。因此，美军这个决定招来各方批评。

共和党众议员斯科特（Austin Scott）表明，他支持处决哈桑，但“直播处决是圣战分子才会做的事，美国应比他们更有底线”。

联合国人权事务高级专员对此表示谴责，并强调直播处决等同于公开行刑，违反了绝对禁止酷刑的规定。

天主教美国主教团主席科克利（Paul Coakley）大主教也指出，这是“对死亡文化的野蛮推广，必须重新考虑”。