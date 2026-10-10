（华盛顿综合电）美国特朗普政府周五（10月9日）宣布制裁国际刑事法院（ICC），引来联合国和欧洲多个国家的批评。

就在美方宣布制裁前数小时，曾在国际刑事法院担任法官的南非人权律师皮莱获颁诺贝尔和平奖。国际刑事法院谴责美国是在攻击法治和国际法律秩序根基。

特朗普政府长期以来敌视国际刑事法院，美国此前已制裁法院的检察官和法官，但周五的举措影响范围大得多，为国际刑事法院提供服务的公司也可能受惩罚。

美国国务卿鲁比奥周五发声明说，特朗普总统绝不允许国际刑事法院起诉美国人。“因此，美国今天将对国际刑事法院实施制裁。我们将禁止（任何机构）与这个流氓法院进行交易，切断他们的资源，并重创它的运作能力”。

国际刑事法院成立于2002年，宗旨是追究战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪的责任。美国一直谴责国际刑事法院向以色列总理内坦亚胡等以方官员发出逮捕令，并反对法院调查美国军人在阿富汗的行为。

国际刑事法院至今已向涉及暴力冲突的70多人发出逮捕令，除了内坦亚胡，还包括俄罗斯总统普京和哈马斯头目。

针对美国的制裁，国际刑事法院谴责美方的举措，是在攻击法治以及国际法律秩序根基，呼吁125个成员国采取行动捍卫法院。

国际刑事法院发声明说：“法院无法独自应对。它的命运如今也掌握在那些创立它的国家手中。这不仅是在捍卫一个机构，更关系到维护建立在法治基础之上的国际秩序。历史将评断这一时刻。”

联合国秘书长古特雷斯说，美国此举重创国际刑事司法，重申支持法院的独立性。

欧盟承诺协助国际刑事法院维持运作，英国、加拿大、丹麦、法国、德国、意大利、荷兰和日本等多国表态支持，国际特赦组织呼吁各国抵制美国的制裁。

内坦亚胡则赞扬美国的制裁行动，他在社交媒体X平台发文称，国际刑事法院对世界各地守法的民主国家及国家主权构成威胁。

特朗普未能如愿得奖 批评诺委会给挪威留下污点

美国总统特朗普周五（10月9日）再次抱怨自己没有获颁诺贝尔和平奖，称这一决定可耻，给诺贝尔委员会所在地的挪威留下污点。（法新社）

另一方面，特朗普周五再次抱怨自己未获诺贝尔和平奖，称这一决定可耻且令人尴尬，给诺贝尔委员会所在地的挪威留下污点。

特朗普在纽约的造势集会上发言，形容诺贝尔和平奖得主皮莱为“神秘人物”，称从未听说过这个人。

他再次列举数场自己曾参与促成解决的冲突，并在没有提供证据的情况下说，他帮助防止朝鲜与韩国、日本与朝鲜，以及中国大陆与台湾爆发战争。

特朗普后来还在社媒发文，称自己制止八场战争爆发，包括泰柬冲突、印巴冲突及以哈冲突，理应获颁八次诺贝尔和平奖。