俄罗斯仍在持续对乌克兰发动袭击，空袭造成乌克兰东南部重镇扎波罗热至少11人死亡，其中包括三名儿童。

法新社报道，乌克兰国家警察星期六（10月10日）通报，俄军在当天清晨向扎波罗热（Zaporizhzhia）市居民区投下五枚“制导航空炸弹”（guided aerial bombs），击中两栋住宅楼。

扎波罗热州军事行政长官米谢米金（Mykhailo Semikin）说，空袭的死亡人数持续上升，目前已有11名平民丧生，其中包括三名儿童。

他说，救援人员正全力搜寻被埋在废墟下的人。

遇袭住宅楼的一名69岁居民伊莉娜（Iryna）说，防空警报响起后，她只来得及躲进卫生间避难，而她的两名邻居不幸遇难。“他们都75岁了，直接被炸到了街上，根本来不及送医。”

扎波罗热州距离前线仅数十公里，首府长期以来频繁成为袭击目标。近几个月来，俄罗斯加大了对乌克兰的空袭力度，导致平民伤亡不断增加。

另一方面，路透社引述俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）报道，俄罗斯国防部星期六称，俄军已控制乌克兰哈尔科夫州的卢卡肖沃（Lukashove）和洛巴尼夫卡（Lobanivka）两个定居点。