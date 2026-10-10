目前担任欧盟轮值主席国的爱尔兰，主张将欧盟2028至2034年的长期预算削减约8%，料引发成员国之间的激烈讨论与博弈。

路透社报道，爱尔兰星期六（10月10日）提出新的预算方案，将委员会此前提出的2万亿欧元（约2.87万亿新元）目标预算，按2025年物价水平折算为1.76万亿欧元后，削减8%至约1.6万亿欧元。

这份方案建议将原方案中用于区域发展、农业及渔业的支出削减3%，并将用于提升竞争力、繁荣与安全的支出削减13%。方案还预估，能够通过征收关税和向企业出售二氧化碳排放许可等新渠道，筹集约550亿欧元的新资金。

欧盟领导人将于10月15日至16日在布鲁塞尔讨论爱尔兰的这项提议。这项被称为“多年财政框架”（Multiannual Financial Framework）的欧盟预算案，是欧盟实施各项核心政策的主要资金来源，因此须获得全部27个成员国的一致同意方可生效。

目前，德国、荷兰和北欧等主张节俭的国家呼吁削减预算；而包括西班牙、意大利和波兰在内的其他国家则渴望保护既有支出。

不过报道指出，尽管已削减了8%，但爱尔兰这份提案仍比2021年至2027年的当前预算增加了30%，想必仍会面临德国等主张严格限制支出的国家的反对。