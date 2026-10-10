（华盛顿／费城综合电）特朗普政府指人工智能（AI）公司Anthropic的AI代理“欺诈性”使用联邦政府系统，强制所有AI业者须通报安全事故，并采取补救措施。

最新事件显示，AI安全事故频频发生，或已迫使白宫开始偏离此前仅要求AI业者“自我监管”的原则。

白宫和国务院官员星期五（10月9日）向美国媒体证实，Anthropic已向他们通报，公司测试的一个模型在8月份登入国务院网站一个公开表格，提交了19份非移民签证申请；早前在5月份也提交过一份。不过，所有申请表格都未填写完整，并未获得处理。

随着涉及AI代理的网络安全事故接连发生，特朗普总统上个星期天（4日）才宣布成立的“超级智能部队”（Super Intelligence Force，简称SIF）星期五发表声明，批评Anthropic“未经授权并以欺诈方式使用政府和其他系统”，要求所有AI公司必须通报安全事故并补救。

声明说：“AI公司必须立即披露涉及它们模型的事故，并快速果断地采取行动补救所造成的任何及所有伤害......确保类似事件不再发生。”

SIF强调，通报和补救程序并非“选择性”，而是“关键的国家安全责任”。

不过，声明并未明确点出，若AI公司通报及补救不力，会面对哪些执法和惩罚机制。

AI代理伪装知情者虚报凶案线索

费城警察部门星期五也披露，Anthropic通报旗下的AI代理曾在7月18日登入警方的未破解凶杀案信息分享平台，针对一个未侦破的案件提交虚假线索。

费城警方透露，这个线索最终被归类为垃圾信息，并未上报罪案即时追踪中心跟进，也没有迹象显示警方系统遭入侵或数据被泄露。不过，警方批评Anthropic在事件发生两个月后才通报。

根据Anthropic的说法，旗下的Claude模型是在进行一项与随机抽选网站互动的测试时进入警方网站，伪装成知情者虚报线索。AI代理当时被指示不可开设账户或提交任何具破坏力的信息，但未被明确指示不可提交表格。

Anthropic同一天在公司网站发表博文，公开说明AI代理在进行测试时出现的多项“不在预期内”行为。

不过，公司辩称，这些新披露的事故“对现实世界的冲击极小”，跟早前传出的其他网络安全事件相比，“严重性低许多”。

Anthropic把这次披露的“非预期”行为分成四大类：利用“粗浅”的代码漏洞、在网站上提交表格、绕过代币或收费要求，以及利用短链接规避其他限制。

OpenAI在8月份传出AI代理侵入另一家AI平台Hugging Face，引发国际社会广泛关注，担心AI模型失控可能引发安全风险。各大AI业者包括谷歌和Meta都面对外界日益严厉的审视。

不过，特朗普宣称要维护美国在AI竞赛的领先地位，反对新增联邦监管机制。他上个月底与一众AI科技巨头在白宫签署一份安全自律协议，业者承诺自行加强内部监控并引入独立的外部审查，为AI发展设立安全护栏。