距离巴西总统大选决选仅剩两周之际，正在寻求第四个任期的现任总统卢拉宣布，暂停征收汽油税，以帮助应对因中东冲突加剧引发的全球油价飙升和国内生活成本压力。

法新社报道，星期六（10月10日）发布的政府公告称，原为每升0.89雷亚尔（约0.23新元）的汽油税将免征30天。

此外，政府也宣布扩大对柴油进口商的补贴。柴油是巴西货物运输的主要燃料，政府之前已宣布免除柴油的进口和消费税。

巴西总统府星期六（10月10日）发表声明指出，暂时停征汽油税旨在确保在能源供应的关键时刻，依然可以进行进口。

声明补充说，免税带来的财政损失将由巴西石油出口获得的额外收入填补。

另一位总统候选人、右翼参议员弗拉维奥·博索纳罗则指责卢拉的这个决定“不负责任”。他警告称，卢拉此举是在给消费者抛下一枚“炸弹”，大选过后柴油价格将会暴涨。

在10月5日进行的总统选举第一轮投票中，卢拉获得45%的选票，落后于获得47%选票的博索纳罗。双方将于10月25日展开决选。

作为极右翼前总统雅伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）的长子，博索纳罗在竞选期间多次批评卢拉政府未能有效遏制生活成本上涨。

巴西国家统计局星期五公布的数据显示，巴西9月份通胀率上升了0.82%。