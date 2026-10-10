巴勒斯坦总统阿巴斯宣布，将推迟原定于今年举行的立法委员会选举，改为明年9月11日与总统大选同步举行。

法新社引述巴勒斯坦官方媒体报道，阿巴斯星期六（10月10日）签署总统令，调整选举时间。

立法会选举原定于今年11月28日举行，而外界原本预计总统选举会在明年初举行。

巴勒斯坦上一次举行立法会选举是在2006年，当时巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在选举中击败阿巴斯领导的巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫），获得多数席位。2007年，法塔赫与哈马斯爆发冲突，后续选举屡遭推迟，立法会再没有召开过会议，总统阿巴斯则通过总统令持续执政。

路透社星期五（9日）引述巴勒斯坦副总统谢赫写给法国外长巴罗的信称，选举推迟是因为局势恶化及外部承诺未兑现。

信中指出，巴勒斯坦原本期待美国的和平倡议与联合国决议能改善局势，包括在加沙部署国际部队与巴国警察、以军撤离、遏制西岸定居点暴力，以及促成以色列释放被扣押的近70亿美元（约91亿新元）资金。然而，这些承诺均未落实，巴国领土的安全与经济状况反而进一步恶化，导致自由公正的选举无法进行。

法国于2025年9月承认巴勒斯坦国，并一直敦促巴方履行大选承诺，以通过重新选举确立政权的合法性。