也门胡塞武装对沙特阿拉伯发动的导弹袭击升级，沙特首都利雅得机场星期六（10月10日）再次传出巨大的爆炸声，造成至少五人伤势严重，目前在加护病房接受治疗，多趟航班遭取消。

路透社引述目击者与知情人士报道，利雅得哈立德国王国际机场星期六（10月10日）再次传出巨大的爆炸声。

法新社引述利雅得一家医院的消息人士报道，有数十人在事件中受伤，其中大多数是沙特公民，目前至少有五人正在加护病房接受治疗。

消息人士也说，部分伤者是由直升机送往医院的。此前也有目击者看到多辆救护车驶向机场。

目前，沙特政府媒体办公室及沙特民航局尚未回应媒体的置评请求。不过，一名了解情况的外交人士告诉法新社，也门胡塞武装当天下午3时左右向利雅得机场发射了一枚导弹。“胡塞武装正在攻击平民目标，而利雅得机场就是一个平民目标。”

利雅得哈立德国王国际机场敦促乘客在前往机场前，直接联系所乘航空公司确认航班状态。阿提哈德航空（Etihad Airways）、卡塔尔航空（Qatar Airways）和科威特航空（Kuwait Airways）已取消多趟往返各自枢纽与利雅得之间的航班，部分航班取消计划将延续至星期一（12日）。

目前，中国、加拿大、德国和西班牙等国驻沙特大使馆都发出预警，提醒本国公民远离利雅得机场。

利雅得的机场星期四（8日）遭到也门胡塞武装的两轮袭击，造成四人死亡、多人受伤，一架沙特阿拉伯航空（Saudia）客机受损，现场浓烟滚滚。

这一连串袭击已导致多家航空公司暂停或取消飞往沙特首都的客运服务。不过，利雅得当局此前称，将继续照计划举办近期的多场大型能源与投资会议。