登陆美国东南部的飓风“伊萨亚斯”（Isaias），目前已造成两人死亡，佛罗里达州、阿拉巴马州和乔治亚州约有80万户居民停电。

路透社报道，伊萨亚斯星期六（10月10日）清晨登陆后，已减弱为热带气旋。不过，美国国家飓风中心（NHC）警告，危险天气依然存在，美国东南部部分地区预计仍将面临风暴潮、突发性洪水、强风及龙卷风威胁。

据当地媒体和政府官员证实，阿拉巴马州和佛州各有一人因树木倒塌不幸身亡。

阿拉巴马州应急管理部门指出，倒塌的树木和电线导致休斯敦县（Houston County）交通受阻，所有道路封闭直至另行通知。当地目前也正处于突发洪水预警状态。

佛州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）早些时候说，飓风登陆后不久，当局尚未收到任何搜救请求，显示受灾程度相对有限。

不过据电力追踪网站PowerOutage.us的数据，风暴登陆时，佛州有超过43万户停电，阿拉巴马州有超过28万户，乔治亚州则有约10万户受影响。

佛州当局指出，恢复供电是当前的优先任务。与此同时，当地公路、桥梁和机场已陆续重新开放，救援评估小组正全面评估受损情况。德桑蒂斯透露，约有1万6000名电力抢修人员已随时待命抢修。

伊萨亚斯是今年大西洋飓风季的首个二级飓风，在袭击佛州海岸后风速迅速减弱。不过，美国国家飓风中心提醒，在它降至大风级别以下之前，内陆广大地区仍可能出现阵风。

受风暴影响暂停作业的石油与天然气巨头壳牌公司（Shell）星期六透露，已开始将工作人员重新派回其位于墨西哥湾的马斯（Mars）、奥林匹斯（Olympus）、乌尔萨（Ursa）、维托（Vito）和阿波马托克斯（Appomattox）等海上钻井平台。

美国总统特朗普星期五（9日）被问及飓风防范工作时对记者表明，一切“尽在掌控之中”。