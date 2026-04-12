中东地区一波未平，一波又起。全球石油运输咽喉——霍尔木兹海峡尚未实现全面复航，连接红海和亚丁湾的曼德海峡现在也炮火连天，甚至可能出现新一轮海上封锁。

也门2014年爆发内战以来，伊朗支持的胡塞武装迅速控制了也门西北部、红海沿岸和首都萨那等约三成的领土，沙特阿拉伯支持的也门政府控制其余领土，双方10多年来处于对峙状态。

然而，三个月前战斗突然升级。7月13日，一支胡塞武装代表团在伊朗参加伊朗已故最高领袖哈梅内伊的葬礼后，乘坐一架伊朗飞机回返也门，计划在萨那降落。