国际特稿：美伊战火延烧也门 沙特与胡塞武装缠斗难休
美伊战争的战火已扩散到曼德海峡旁的也门。胡塞武装组织与也门政府军及沙特阿拉伯7月爆发新一轮冲突。随着沙特地区盟友的介入，战火越烧越旺。继波斯湾之后，红海及亚丁湾的海上运输也面临安全威胁。面对沙特的求援，美国选择回避，中东盟友的干预也较为克制；加上美伊谈判陷入僵局，也门各方短期内难以实现停火止战。这场由美伊冲突外溢引发的连锁反应，恐怕将持续到明年甚至更久。
也门胡塞武装的支持者9月18日在首都萨那举行大规模示威，高举也门和伊朗旗帜，抗议沙特阿拉伯对也门的干预，以及对胡塞武装空袭圣城麦加的指控。 （法新社）
中东地区一波未平，一波又起。全球石油运输咽喉——霍尔木兹海峡尚未实现全面复航，连接红海和亚丁湾的曼德海峡现在也炮火连天，甚至可能出现新一轮海上封锁。
也门2014年爆发内战以来，伊朗支持的胡塞武装迅速控制了也门西北部、红海沿岸和首都萨那等约三成的领土，沙特阿拉伯支持的也门政府控制其余领土，双方10多年来处于对峙状态。
然而，三个月前战斗突然升级。7月13日，一支胡塞武装代表团在伊朗参加伊朗已故最高领袖哈梅内伊的葬礼后，乘坐一架伊朗飞机回返也门，计划在萨那降落。