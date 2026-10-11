沙特阿拉伯民航官员指出，利雅得国际机场遭遇袭击，造成至少12人死亡，309人受伤，其中一些人伤势严重。

法新社报道，死者中有四名沙特公民，以及两名孟加拉国人，其余六人分别来自美国、埃及、约旦、叙利亚、巴勒斯坦和苏丹。

另据路透社报道，伊朗支持的胡塞武装星期六（10月10日）称，对这次袭击负责，这标志着针对沙特阿拉伯的行动显著升级。

沙特民航局指出，利雅得所有星期六的航班都改道飞往其他地点，服务于这座约有800万人口城市的机场也暂时停止运作。

胡塞武装媒体办公室负责人事后在社媒平台发文说，该组织已“关闭利雅得国际机场”。胡塞武装此前称，航空公司应避开沙特领空，并在沙特支持的也门政府星期一（5日）对该组织发动攻势后，宣布沙特领空为军事行动区域。

这场袭击事先毫无预警，沙特的威胁警报系统也没有发出警报。本周早些时候，哈立德国王国际机场也发生两起袭击事件，造成四人死亡，并严重损毁一架停在停机坪上的沙特商用飞机。

利雅得袭击发生数小时后，沙特领导的国际联军发言人在社媒发文称，一枚“炮弹”落在达曼的法赫德国王国际机场附近。联军星期天（11日）也说，在首都东南方向拦截了一枚导弹。

联军发言人马利基在社媒发声明称，胡塞武装发动的袭击违反国际人道法及习惯法规则，已构成战争罪。他将这次袭击描述为违反人道主义原则、价值观和道德的令人发指的行径。

他强调，联军将根据国际人道主义法，对这起“恐怖袭击”事件做出坚决回应。

本周发生的致命空袭暴露了沙特阿拉伯王国自卫能力的脆弱性。沙特正对胡塞武装发动空袭，以支持也门政府军对抗胡塞武装发动地面战争。

特朗普考虑加入军事行动

美国总统特朗普当天在白宫外接受记者采访时，被问及华盛顿是否计划加入沙特对胡塞武装的空袭。他回应说：“我们可能会。我们会考虑。我们刚刚得知最近发生的袭击事件，所以我们会尽快做出决定。”

美国驻利雅得大使馆指出，已获悉袭击事件，并强烈建议所有美国公民避开机场及周边地区。

美国媒体报道称，沙特阿拉伯此前曾多次请求美国提供军事援助以应对胡塞武装，但都遭到拒绝。

联合国也门问题特使（Hans Grundberg）谴责，胡塞武装对沙特民用机场发动的致命袭击，标志着局势“严重升级”。他说：“这类行动对地区安全构成严重威胁，使暴力循环持续下去，并使也门和平进程更加复杂。”