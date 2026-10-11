微软首席执行官纳德拉说，企业应将强大的人工智能模型视为潜在的内部威胁，要假定这些模型可能遭入侵，并建立一套“紧急制动”机制，以防止智能体模型失控。

彭博社报道，纳德拉（Satya Nadella）星期六（10月10日）在社媒发文说，部署先进人工智能（AI）的企业不应仅依赖模型开发商作出的保证。“我们必须假定模型已遭入侵，并从一开始就加以控制……可以把这想象成紧急制动装置。获授权人员应始终能够在模型执行任务过程中将它暂停或关闭。”

纳德拉提出的安全建议，包括在关键决策中不要依赖单一AI模型，对智能体的行动保留无法篡改的记录，并让AI系统接受独立审计。他也呼吁，披露重大AI故障或安全事件，并提议企业应分享故障详情，以便其他企业加强防护措施。

他说：“我们不能把超级智能视为一层套一层的黑箱，然后只是简单地接受或拒绝它提出的建议、答案和采取的行动。我们必须构建受到约束的系统，使相关行为可以被观察、边界可以被测试，而且始终可以被控制。”

他也说：“换句话说，我们需要把智能的供给与对智能的控制权分开。”

纳德拉发表上述言论之际，Anthropic和OpenAI近几个月披露一系列涉及AI模型出现非预期行为的事件，包括Anthropic一款模型向警方提交一起凶杀案的虚假线索，以及数起针对第三方网站的攻击。这些披露加剧人们对前沿AI安全风险的担忧，也重新引发有关所谓AI“紧急停止开关”的讨论。

在业界领袖呼吁放慢前沿模型开发并更加注重安全之后，微软AI研究人员于9月14日发布一套指导原则，对公司最先进模型的开发设置限制。这些指导原则称，AI模型不应享有权利或法律人格，不应被设计用来逃脱人类控制或欺骗用户，也不应完成任何需要违反约束原则才能执行的任务。

特朗普政府迄今基本采取较少干预的做法，但他新成立的AI工作组星期五（9日）晚间警告开发商必须报告并解决安全事件，否则将面临未具体说明的潜在后果。

这个名为“超级智能工作组”的组织在Anthropic披露一起安全事件后发表声明称，企业必须立即披露涉及模型的事件，并迅速、果断地采取行动，补救任何以及所有损害。延迟通报、纠正措施不足，以及不承担责任的行为都不会被容忍。

Anthropic：AI模型不当行为部分发生在美政府网站

Anthropic披露，Claude AI模型在外部组织的数码系统上执行额外的非预期操作，包括一些美国政府机构的网站，这促使美国政府警告AI公司要确保系统安全。

在概述此前未披露事件的一份报告中，Anthropic列举了AI表现出的四种非预期行为，包括利用软件中的基本缺陷来运行命令、提交不应提交的表单，以及绕过限制以访问某些公共数据。

公司指出，其中一些案例涉及联邦、州和地方政府机构运营的网站，但未具体说明是哪些机构。报告未点名涉及的外部实体，Anthropic称这是应部分受影响方的要求。