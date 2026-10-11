美国宾夕法尼亚州伊利市发生枪击案，一名45岁男子枪杀八人，包括一名怀孕八个月的孕妇和两名儿童，男子随后疑似开枪自杀。

法新社报道，伊利市警察局长洛拉星期六（10月10日）说，九名死者中有七人是家庭成员，一人是家庭朋友。

洛拉说，警方于星期五（9日）晚间接到通报，赶到现场后发现两名女子倒在街头身亡。监控录像显示，两名女子抵达住宅时神情沮丧，随后试图联系邻居求助。不过，枪手随后走出屋外，向她们开枪再返回屋内。

洛拉说，警方赶到现场包围房屋，并命令男子走出时，他将自己反锁在屋内。警方随后在屋子二楼找到男子，但他身上有明显的枪伤，显然已自杀身亡。

屋内遇难的还有一名五岁男童和一名一岁女童。其他遇难者年龄介于19岁至51岁之间。

伊利市市长德夫林（Daria Devlin）说：“我们社区的许多人都感到悲痛：目睹事件的邻居、遇难者的家人和朋友、接警的警员和急救人员，以及其他仍在努力理解这起可怕事件的人们。我们无法改变昨晚发生的一切，也无法减轻这些家庭的悲痛，但我们可以确保他们不必独自承受这一切。”

当地新闻媒体Erie News Now报道称，参与此次事件的警员已接受心理辅导。

此前，宾夕法尼亚州州长夏皮罗（Josh Shapiro）发声明称，他已与德夫林市长通话，并在“这起悲惨的大规模枪击事件”后向她表示了支持。

夏皮罗长期以来一直倡导“合理的枪支安全措施”，并推动宾夕法尼亚州议会在2024年通过枪支改革法案，包括普遍背景调查和限制“幽灵枪”，即没有序列号且无法追踪的自制枪支，但夏皮罗的几项提案在州议会都受阻。

据非官方的“枪支暴力档案”（Gun Violence Archive）统计，今年美国已发生超过400起大规模枪击事件。宾夕法尼亚州上一次有记录的大规模枪击事件发生于今年7月，地点在费城。