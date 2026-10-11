巴拿马政府宣布进入紧急状态以应对强震，协调救灾和援助工作。

新华社报道，巴拿马总统府部长奥里利亚克星期六（10月10日）在总统府举行的记者会上说，政府已宣布进入紧急状态，要求各部门和公共机构随时待命，调配必要资源，为受灾民众提供援助。

奥里利亚克说，巴总统穆利诺已指示成立专门委员会，负责协调救灾行动、统筹援助资源等。政府已在首都巴拿马城设立救灾物资收集点，各省政府也将接收社会捐赠物资。

巴拿马星期五（9日）发生7.7级地震，震中位于巴拿马埃雷拉省（Herrera）。地震造成多地住宅、学校、医疗设施、道路及公共建筑受损。

另据法新社报道，地震在巴拿马很少见，通常发生在与哥斯达黎加接壤的西部奇里基省。当地发生7.7级地震之后，已记录到100多次余震，其中一些余震强度高达6.0级。截至星期六，该市6万6000名居民仍未恢复供电。

虽然目前没有造成任何人死亡，但约有30人因轻伤接受治疗。

震中附近的居民星期六开始清理家园。41岁居民金特罗（Aldulfo Quintero）说：“这是我们从未经历过的。我们根本没有做好应对这种灾难的准备。”

他也说，非常担心新的地震随时可能发生。

与受灾严重的埃雷拉省首府奇特雷的许多其他居民一样，28岁的卡斯蒂略（Yakshuri Castillo）因为担心再次发生地震，选择露宿街头。她说，第一次地震发生时她“吓坏了”。

距离震中200多公里的巴拿马城也感受到强烈的震动，惊慌失措的人们纷纷从首都众多的高层建筑中涌上街头。

当局仍在评估偏远地区的损失。由于地震导致道路损毁，一些社区与外界隔绝。

美国已承诺迅速提供援助，巴拿马是美国总统特朗普新提出的“美洲之盾”倡议的成员国之一。

美国国务卿鲁比奥星期五说，他正在“密切关注”局势，他所属办公室正在“迅速调动资源和人员提供援助”。

美国南方司令部星期六发声明称，该地区最高军事指挥官已指示立即向巴拿马人民提供援助，包括派出旋翼飞机进行地面支援和运送物资。