美国斡旋促成的加沙地带停火协议宣布一周年之际，仍住在流离失所者营地的居民说，以色列几乎每天发动空袭，停火并未带来承诺中的和平。

法新社报道，以色列已减少袭击的强度，但仍持续发动空袭，目前控制加沙地带约70%的区域。停火计划原本承诺重建这片饱受摧残的巴勒斯坦领土，但至今仍未落实。

加沙城一名流离失所妇女奥克瓦尔说：“情况没有任何好转，一切反而变得更糟。他们在欺骗我们，一切都是谎言。”

她说：“仍有人丧生，仍有人受伤，炮击也没有停止。我们甚至无法片刻安宁，因为头顶的无人机不断发出嗡嗡声。”

在加沙城的街道上，一排排白色帐篷沿着通道搭建。这些通道上的瓦砾已从被毁房屋中清理出来，远处仍屹立的建筑物外墙上，则可见被炸毁的窗户。

另一名在加沙城流离失所的51岁巴勒斯坦人朱奈德说，他原本希望停火后能够回家。“我们原以为终于能过上一些好日子，回到自己的家。没想到，我们仍在难民营里受苦，只能睡在临时铺设的垫子上。”

2023年10月7日，哈马斯对以色列发动前所未有的袭击，引发这场战争。加沙地带超过200万居民中，几乎所有人都至少经历过一次流离失所。

据联合国统计，截至今年中期，加沙地带仍屹立的建筑物中，有82%已遭损坏或被摧毁。许多居民至今仍住在帐篷或临时搭建的住所里，过度拥挤和卫生条件恶劣也导致疾病暴发。

沙万是南部城市汗尤尼斯一家医院的医生，他至今仍未看到停火协议在当地真正落实。“停火协议宣布至今已整整一年，但它仍然只是纸上谈兵。”

各方去年10月9日签署达成的加沙第一阶段停火协议，并于10月10日正式生效，至今已经一年。该协议的第二阶段本应包括从哈马斯手中实现政治过渡，并任命巴勒斯坦民族权力机构前副部长沙阿斯（Ali Shaath）担任新成立的加沙国家行政委员会（NCAG）主席。

不过，哈马斯实际上仍掌控当地安全事务，而沙阿特则一直保持低调。

包括摩洛哥在内的五个国家已同意加入国际稳定部队（ISF），负责为加沙战后局势做准备，但部队至今尚未开始在加沙开展行动。

以色列控制着进入加沙的所有入口，并且仍然只允许少量援助物资进入，使得普通加沙居民难以负担基本生活用品的价格。

47岁的哈穆达原本住在加沙北部的贾巴利亚，后来被迫迁往加沙城。他列举居民至今仍缺乏的物资，包括饮用水、食物和经济援助。

他说：“在流离失所者营地里，我们原以为停火一年后，情况会有所改善，日子会好过一些。遗憾的是，情况正逐渐恶化……我们仍然无家可归，继续流离失所。”