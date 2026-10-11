巴西总统卢拉的竞选团队指责科技巨头Meta干预选举，称社交媒体平台疑似封锁卢拉发布的内容。

法新社报道，卢拉的竞选团队星期六（6月6日）发声明指出，Meta旗下的社媒平台涉嫌限制卢拉相关内容的传播。

竞选团队声称，近日Meta“阻止卢拉总统的Instagram账号推广动态”，而他官方账号发布的一条帖子“浏览量受到干扰，影响传播范围”。

声明也指出，在上星期天（4日）的第一轮投票之前，卢拉和其他左翼领导人的个人资料“突然从Instagram的搜索结果中消失”。

声明说：“一系列技术问题……令人强烈怀疑Meta的行为意在干预巴西选举进程，以利于弗拉维奥（Flavio Bolsonaro）的竞选。”

不过，Meta的巴西办事处否认这些指控，称这是“纯属捏造”且“毫无事实依据”。

Meta发给法新社的电子邮件中说：“许多提到的技术问题并非只影响巴西或特定账户。”

Meta强调，遵守选举法规，并致力于确保平台使用的公平性。

卢拉的竞选团队已就所谓的社交媒体封锁一事，向选举法院提起申诉。

卢拉正在寻求第四个非连续任期，并将于10月25日举行的第二轮投票中对阵参议员弗拉维奥，后者是极右翼前总统博尔索纳罗之子，他在第一轮投票中领先。

首轮投票结束后，想来不使用手机的卢拉加强了社交媒体宣传，包括发布自己向线上支持者发表讲话的视频。