美国能源部已授权从战略石油储备中紧急调拨至多400万桶原油，以应对飓风“伊萨亚斯（Isaias）”造成的供应中断。

路透社报道，美国能源部长赖特（Chris Wright）星期六（10月10日）发声明说，通过这次紧急调拨，能源部正在迅速采取行动，以帮助维持炼油厂的正常运转，最大限度地减少燃料供应中断，并确保美国家庭和企业能够继续获得价格合理、可靠且安全的能源。

壳牌（Shell）、雪佛龙（Chevron）等油气企业指出，正在采取措施，力争尽快恢复生产。

这场二级飓风伊萨亚斯星期五（9日）晚上登陆美国佛罗里达州后，目前已造成四人死亡。其中两起死亡事件是由于树木倒塌砸中房屋造成的。

据美国国家飓风中心发布的信息，飓风在佛州德斯廷附近登陆之后强度有所减弱，但带来强风和降雨已在部分地区引发洪水。

截至当地时间星期六傍晚，美国电力跟踪网站数据显示，佛州、亚拉巴马州、佐治亚州和密西西比州仍有超过60万用户断电。

恶劣天气也造成当地部分石油企业停产。海洋矿产管理局数据显示，美国墨西哥湾近七成的石油产能和逾一半的天然气产能处于停产状态。

美国国家飓风中心预计，飓风未来两天将持续减弱，并向美国内陆移动，但东南部部分地区仍有可能面临风暴潮、山洪、强风以及龙卷风。

国土安全部长马林（Markwayne Mullin）说，佛罗里达州和阿拉巴马州已批准紧急状态声明，以确保联邦资源能够用于应对飓风“伊萨亚斯”。

另外，太平洋上的另一场风暴“瑞秋（Rachel）”星期六正朝下加利福尼亚州北部沿岸移动，带来阵风和潮位上升，导致加利福尼亚州另7000人断电。