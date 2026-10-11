英国、希腊、德国等国举行声援巴勒斯坦示威游行，示威民众呼吁以色列停止在加沙地带的军事行动。

据英国媒体报道，数千民众星期六（10月10日）在伦敦市中心举行示威游行，示威者手持巴勒斯坦国旗，高举写有“停止种族灭绝”、“让巴勒斯坦获得自由”等字样的标语牌，呼吁英国政府停止向以色列提供武器。

示威游行队伍途经大本钟、威斯敏斯特桥等地标，最终抵达英国首相府附近举行集会。英国工党前党首、议会下院议员科尔宾等在集会上发表演讲，表达对巴勒斯坦的支持，控诉以色列暴行。

在英国伦敦特拉法加广场，行为艺术团体“红色叛军旅”（Red Rebel Brigade）的成员身穿红色服饰参与支持巴勒斯坦的抗议游行，以纪念加沙战争三周年。（路透社）

在希腊雅典，示威者高呼“解放巴勒斯坦”、“停止屠杀”等口号，前往以色列驻希腊大使馆和美国驻希腊大使馆前举行抗议。希腊新左翼党议员佩尔卡说，巴勒斯坦人民已经经历饥饿和种族灭绝，却始终无法获得公正，而这就是大家走上街头的原因。

据希腊国家广播公司报道，希腊各地反战组织、工会、左翼政党、学生团体以及巴勒斯坦社群当天也在塞萨洛尼基、帕特雷等多个城市举行声援巴勒斯坦示威活动。

在希腊雅典，示威者在以色列大使馆外的道路上泼洒红色油漆，并画上巴勒斯坦国旗。一名女子恰好从这片仿佛“血迹斑斑”的路面上走过。（路透社）

德国首都柏林、爱尔兰首都都柏林当天也举行了类似的游行活动。

去年10月达成的第一阶段停火协议，结束加沙地带大规模战事，但无人机袭击和军事行动至今仍在继续。加沙地带卫生部门本月7日数据显示，三年来，以军行动已造成超过7万4000名巴勒斯坦人死亡、17万5000人受伤；自去年10月停火协议生效以来，袭击仍造成有1500多人死亡、5000多人受伤。