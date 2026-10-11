韩国金融界遭黑客攻击引发的个人资料泄露事件，正蔓延至公共企业、高校、大型教会等多个领域。人工智能日益普及，使黑客攻击的速度更快、波及范围更广，进一步加剧网络安全风险。

韩联社报道，金融行业和网络安全行业星期天（10月11日）消息，从上月底至本月初，新韩银行、KB银行、韩亚银行等七家金融公司被黑客攻击，导致个人资料外泄。其中，新韩银行受害规模最大，约2万5000名客户资料被泄。

个人资料泄露事件已不仅限于金融机构，正蔓延至国营企业和各大高校。韩国电力公社约2万4000名员工的姓名、所属部门、电话号码等也被泄露至外部网页。

首尔网络大学的在校生、毕业生和教职员工等的姓名、学号、出生日期、联系方式、地址、邮箱资料同样遭外泄。韩国知名教会“汝矣岛纯福音教会”和“爱的教会”的信徒资料也疑似外泄。

各机构的受害情况虽未完全得到核实，但仅单纯计算所公开的内容，可以推测被泄规模超过100万人。更令人担忧的是，资料并非从受害单位自身的内部网络外泄，而是经由合作企业的网络泄露。

在线教育平台“Malgnsoft”遭网络攻击后，委托该平台管理教育相关个人资料的20多家机构也同时受到波及，包括韩国国防部和国民权益委员会旗下机构，以及起亚工会等。

安全专家担心，人工智能（AI）将帮助黑客加快攻击速度，并扩大攻击范围，同时降低攻击门槛，从而使核心系统周边的安全盲区更容易遭到突破。相对而言，安全较为薄弱的外围业务系统或外部合作企业，可能成为攻击的起点。