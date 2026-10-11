因一场针对选举委员会的大规模抗议活动遭逮捕后，印度“蟑螂人民党”的创始人迪普克及两名领导人目前已获释。

法新社报道，迪普克（Abhijeet Dipke）的首席律师辛格（Ratna Singh）星期天（10月11日）在社媒发文说，一名法官已批准释放迪普克等人，但条件是一年内不得扰乱治安。

法新社记者看到，身穿白衬衫的迪普克走出法庭后不久，就被一辆黑色车子接走。

迪普克获释后在社交媒体发文说，总理莫迪是印度的“耻辱”。“这个国家从未见过如此懦弱和霸凌的人。”

蟑螂人民党称，在星期六（10日）计划于新德里举行的示威活动之前，数千名抗议者已遭到拘留。这次示威活动的起因是当局在全国选民名册修订过程中被指存在不当行为，示威者要求印度选举委员会主席就此辞职。不过，印度选委会否认所有指控。

迪普克和另外两名领导人当天从孟买抵达首都时，在下飞机前就被拘留。

星期六的拘留行动引发反对派领袖等人的强烈批评，他们指责莫迪政府打压异议声音。

联合国人权事务高级专员办事处在日内瓦呼吁，印度当局立即无条件释放所有在新德里“遭任意拘留”的人士。

尽管当局展开打压，蟑螂人民党和反对派领袖拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）都誓言继续推动示威，并计划于星期一（12日）再次举行示威。