最新民调显示，法国总统马克龙的支持率跌至2017年上任以来的最低点。

法新社报道，益普索（Ipsos）与BVA-Cesi星期六（10月10日）发布的联合调查显示，仅15%的受访者对马克龙持正面看法，较一个月前下跌一个百分点，也是他担任总统以来的最低支持率。

受访者指出，购买力是他们最关注的议题，而法国福利制度的未来，以及国家债务水平也备受关注。

在被视为马克龙潜在接班人的政界人士中，极右翼领袖巴尔代拉（Jordan Bardella）和勒庞（Marine Le Pen）仍最受欢迎，支持率分别为33%和32%。

不过，两人的支持率都较一个月前下滑。巴尔代拉下跌三个百分点，勒庞则下跌四个百分点。此前，一份报告指，巴尔代拉年轻时曾通过一个旧脸书账号发布反犹太信息。

这项民调由《论坛报周日报》委托进行，于9月7日至8日通过线上方式访问1000名成年人。

这项民调公布之际，法国正面临燃油价格创历史新高，以及高中生发起示威等问题。