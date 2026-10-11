尼泊尔中部一条河流发生洪水，冲毁多处房屋和基础设施，当局敦促村民转移到安全地带。

路透社报道，尼泊尔当局星期天（10月11日）说，位于加德满都以西约100公里的廓尔喀县楚姆努布里村发生山体滑坡，阻塞了布迪甘达基河（Budhi Gandaki River），导致下游洪水泛滥。

布迪甘达基河是特里苏里河的支流，而特里苏里河下游的另一条支流，在8月份曾因冰川崩塌引发严重洪水，造成1457人死亡，数千人至今下落不明。

尼泊尔媒体报道称，目前造成四人失踪，至少40栋房屋、两座吊桥被冲走，一个水电站营地也遭到洪水破坏。

国家减灾风险管理署署长达拉姆（Dharam Raj Uprety）说，洪水裹挟着泥沙，水位持续上涨，冲毁连接廓尔喀和邻近的达丁县的一座公路桥。

总理巴伦德拉（Balendra Shah）也在社交媒体发文称，军队从贾加特救出六名面临山体滑坡危险的民众。另有18名在受损营地工作的水电站工人也安全脱险。

国家灾害管理部门已向居住在廓尔喀、塔纳胡恩、奇特旺、东纳瓦尔帕拉西和西纳瓦尔帕拉西等沿河地区的民众发出洪水警报。

军警救援人员已抵达事发区域，并正在直升机上监控局势。