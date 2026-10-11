沙特阿拉伯首都利雅得国际机场遭袭击，造成12人死亡、309人受伤，这也是沙特10多年来最致命的袭击。沙特领导的多国联军指责也门胡塞武装发动袭击，誓言将采取“果断反击”，令中东冲突进一步升级风险加剧。

综合法新社和新华社报道，沙特联军发言人星期天（10月11日）发布声明说，胡塞武装星期六（10日）袭击利雅得哈立德国王国际机场的客运航站楼，造成平民旅客和机场工作人员伤亡，构成“彻头彻尾的战争罪行”。

联军发言人说，联军将根据国际人道法，对这起“恐怖袭击”作出坚决回应。

也门胡塞武装星期天再次警告航空公司、机场工作人员及旅客，不要使用沙特阿拉伯的机场，并强调各方应严肃看待这项警告。胡塞武装还声称，沙特须为防空拦截失败承担责任。

一名外交消息人士透露，袭击涉及导弹。机场事后暂停运作，当局正评估设施损毁情况。

一名医疗消息人士则称，此次袭击促使当地卫生官员紧急召集大批医生应对伤患；而利雅得所有学校也改为远程教学一周。

联军星期天另称，已拦截并摧毁胡塞武装向沙特发射的一枚弹道导弹和一架无人机。

胡塞武装此前承认星期四（8日）袭击利雅得机场，造成三人死亡及一架飞机受损，但尚未宣称对星期六的袭击负责。

与此同时，胡塞武装控制的媒体报道，沙特星期六对也门首都萨那国际机场、曼德海峡附近地区及北部多个省份发动新一轮空袭和导弹袭击。

也门政府军则称，过去24小时在多个战线发动逾1900次打击，歼灭或使逾1150名胡塞武装人员丧失战斗力，并摧毁或损坏180多辆军用及后勤车辆。有关数字尚无法独立核实。

自也门政府与胡塞武装的停火协议今年7月破裂以来，胡塞武装持续加强对沙特的袭击。美国总统特朗普也暗示，华盛顿可能参与针对胡塞武装的军事行动，令局势更趋紧张。

联合国和欧盟领导人对袭击表示震惊

联合国秘书长古特雷斯星期天发声明说，他对上述发生在利雅得机场的袭击事件“深感震惊”。“袭击平民和民用基础设施违反国际法，这些袭击必须立即停止。”

欧盟委员会主席冯德莱恩称，这次袭击是“危险的升级”，并指胡塞武装必须停止对平民目标的袭击。

她说：“伊朗代理人发起的这些袭击正将该区域推入暴力旋涡。它们正在破坏关键的全球交通和能源枢纽，其冲击波波及全球……针对平民的这些杀人袭击必须立即停止。”